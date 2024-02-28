Ольга Серябкина снялась в откровенном виде на фоне снега

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном виде на фоне снега. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 38-летняя знаменитость позировала в широких голубых брюках в белую полоску и укороченном черном топе на тонких бретелях, демонстрируя частично оголенное тело. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, Серябкина распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. Вдобавок она примерила вязаные гетры на руки, держа стакан со льдом и напитком.

Ранее в феврале Ольга Серябкина снялась в платье с откровенным декольте за десятки тысяч рублей. Исполнительница поделилась коллекцией кадров, где предстала в облегающем черном платье-комбинации длины до середины бедра на тонких лямках отечественного бренда Rozie Corsets.