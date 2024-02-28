Осужденный в России на 11,5 года украинский шпион попал на видео

ФСБ показала видео с осужденным на 11,5 года украинским шпионом Кривицким

ФСБ показала видео с осужденным в Ростовской области на 11,5 года за шпионаж Сергеем Кривицким. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны изъятые у осужденного деньги и компоненты к С-300, также силовики задерживают Кривицкого. Затем украинский шпион уже стоит в зале суда и слушает приговор.

Ранее стало известно, что в Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии агента Главного управления разведки Минобороны Украины за попытку купить компоненты к С-300. Он признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.