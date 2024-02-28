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09:51, 28 февраля 2024Силовые структуры

В России суд вынес приговор агенту Украины за попытку купить компоненты к С-300

Под Ростовом агенту Украины дали 11,5 года за попытку купить компоненты к С-300

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростовской области суд приговорил к 11,5 года колонии агента Главного управления разведки Минобороны Украины за попытку купить компоненты к С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сергей Кривиций признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчину задержали, когда он приобретал совершенно секретную продукцию военного назначения: клистроны, используемые в составе зенитно-ракетных комплексов С-300. Кроме того, в ноябре 2019 года осужденный уже пытался организовать поставку аналогичных приборов для украинской разведки.

Ранее в Запорожской области ФСБ предотвратила теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества. Силовики задержали троих граждан Украины. Изъятые у них препараты разрабатывались в США, они применяются для создания химического оружия массового поражения.

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      Екатерина Кашурникова
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