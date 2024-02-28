Популярная певица снялась в нижнем белье для модного бренда

Южнокорейская певица, модель, рэперша и актриса, участница всемирно известной группы Blackpink Дженни Ким снялась в откровенных нарядах для рекламы американского модного дома Calvin Klein. Соответствующие кадры опубликованы в аккаунте бренда в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя исполнительница предстала перед камерой в нижнем белье этой марки. Она примерила комплект из черного топа на тонких бретелях и трусов с названием компании.

Кроме того, звезда позировала в расстегнутой крутке на голое тело и мини-шортах в сочетании с сапогами в ковбойском стиле. Отмечается, что автором снимков стал известный модный фотограф Мерт Алас.

В ноябре эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали Дженни Ким самой влиятельной личностью в мире моды в 2023 году.