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09:16, 28 февраля 2024Мир

Посольство России высказалось о «русофобской истерии» в США

Посольство: русофобская истерия в США подтверждает курс на дестабилизацию РФ

Фото: Tom Brenner / Reuters

Русофобская истерия и попытки вмешательства во внутренние дела тем самым подтверждают взятый США курс на дестабилизацию России перед президентскими выборами в марте этого года. Об этом говорится в официальном заявлении российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Telegram.

«Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов», — говорится в публикации.

Российские дипломаты также отметили, что Белый дом, «взывая к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей», старается скрыть собственные «прегрешения и изъяны» в сфере реализации гражданских прав и свобод в США.

Ранее посольство России в Швеции пригрозило, что Москва примет ответные меры на вступление страны в НАТО. «Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности», — подчеркнули в дипмиссии. Также дипломаты пояснили, что конкретное содержание подобного ответа будет зависеть от масштаба интеграции Швеции в НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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