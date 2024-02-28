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20:26, 28 февраля 2024Бывший СССР

Президент Латвии оценил идею Макрона об отправке солдат на Украину

Ринкевичс заявил, что в Латвии не обсуждался вопрос отправки солдат на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Латвии пока не обсуждался вопрос отправки солдат НАТО и Евросоюза (ЕС) на Украину. Свою оценку ситуации привел президент республики Эдгарс Ринкевичс, его слова приводит Delfi.

Так он прокомментировал дискуссию, которая, по его словам «длилась вчера буквально 40 часов в сутки» — вокруг идеи президента Франции Эммануэля Макрона о том, что, возможно, странам НАТО и ЕС следовало бы отправить в Украину своих военных. Как отметил Ринкевичс, в Латвии этот вопрос еще не обсуждался и не согласовывался в Совете национальной безопасности и в правительстве.

В то же время президент отметил, что реакция на это предложение большинства стран не была позитивной. Он также выразил мнение, что в данный момент конструктивнее сосредоточиться на оказании помощи и поддержки Украине, в том числе поставках вооружения.

В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас отмечала, что идея переброски войск западных стран на Украину не рассматривается в качестве конкретного предложения. При этом она объяснила трактовку соответствующего заявления Макрона ошибкой перевода.

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      Алина Гончарова
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