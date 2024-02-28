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13:09, 28 февраля 2024Бывший СССР

В Эстонии предложение переброски войск на Украину объяснили ошибкой перевода

Премьер Каллас: переброска войск на Украину не является темой переговоров

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Идея переброски войск западных стран на Украину не рассматривается в качестве конкретного предложения. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает газета Postimees.

Глава эстонского правительства объяснила трактовку соответствующего заявления президента Франции Эммануэля Макрона ошибкой перевода. «Возможно, что-то потерялось при переводе. Это сейчас не является темой переговоров», — сказала она.

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      Алевтина Запольская
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