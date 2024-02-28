Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:14, 28 февраля 2024Силовые структуры

В России установили все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Быстрыкин: СК РФ установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство установило все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом передает ТАСС.

Бастрыкин уточнил, что сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. По его словам, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Распоясавшиеся европейские сателлиты». Посол России заявил, что США осознают последствия отправки войск на Украину

      В России установили все обстоятельства теракта на Крымском мосту

      Крупнейший поставщик вина из Абхазии в Россию приостановил работу

      Врач предостерегла от одной портящей секс ошибки

      Названы причины провала фронта ВСУ

      Маск назвал США убежищем для преступников со всего мира

      Зеленский отреагировал на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

      В США произошел инцидент с бомбардировщиком B-52

      Директор ЦРУ рассказал американским конгрессменам о тяжелой ситуации на Украине

      Пентагон назвал сильную сторону россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше