В России установили все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Быстрыкин: СК РФ установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство установило все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом передает ТАСС.

Бастрыкин уточнил, что сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. По его словам, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.