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19:38, 28 февраля 2024Бывший СССР

Россия назвала необходимой работу по урегулированию приднестровского конфликта

Постпред РФ: нужно активизировать работу по решению конфликта Молдавии и ПМР

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Москва считает, что необходимо активизировать работу по решению конфликта Молдавии и Приднестровской молдавской республики (ПМР) в признанном международным сообществом формате «5+2», где посредником является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

Он отметил, что на кону стоит способность ОБСЕ принять превентивные меры для стабилизации ситуации и найти дипломатическое решение конфликта. «Мы считаем необходимым активизировать соответствующую работу в международно признанном переговорном формате "5+2"», — сказал представитель РФ при организации.

Ранее ПМР попросила Москву дипломатически поддержать республику в вопросе урегулирования отношений с Молдавией. Как подчеркнул министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате «5+2».

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      Кристина Есикова
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