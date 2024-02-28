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10:33, 28 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поджег бывшую жену и потерял свободу на десятки лет

В Иркутской области суд приговорил мужчину к 20 годам за жестокое убийство жены

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутской области суд с участием коллегии присяжных заседателей приговорил 42-летнего местного жителя к 20 годам лишения свободы за поджог бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Первые пять лет мужчина проведет в тюрьме, а остальное время в колонии особого режима. Осужденного признали виновным по двум статьям, среди которых 167-я («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества») УК РФ.

По версии следствия, днем 24 мая 2023 года мужчина пришел на работу к бывшей жене в торговый павильон. Там он облил ее бензином и поджег. В результате женщина получила ожоги 60 процентов поверхности тела, несовместимые с жизнью. Своими действиями осужденный также нанес ущерб собственнику торгового павильона, в котором работала женщина.

Ранее в Омске мужчину осудили на 14 лет колонии строгого режима за поджог бывшей жены.

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      Варвара Митина
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