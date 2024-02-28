Россиянка побывала в Турции и раскрыла хитрости местных таксистов

Россиянка побывала в Турции по пути в Швецию и раскрыла хитрости, которые используют местные таксисты, чтобы заработать больше денег. Впечатлениями от поездки она поделилась с «Тинькофф Журналом».

По словам автора публикации, ее пересадка в Стамбуле составляла более 12 часов. Она решила остановиться в отеле, куда поехала из аэропорта на такси. Согласно рекламе в авиагавани, водитель должен был отвезти ее до центра города по фиксированной цене.

Доехав до места назначения, таксометр показал сумму в 920 турецкий лир (2,7 тысячи рублей), но вместо этого водитель вбил в кассовый аппарат 1080 лир (3,2 тысячи рублей). «Сказал, что это по прайсу, который я видела в аэропорту. Дополнительно касса добавила еще какую-то сумму. И вуаля, поездка обошлась мне примерно в 1200 лир (3,5 тысячи рублей)», — рассказала россиянка.

По словам путешественницы, всего на такси в Стамбуле она потратила 16 тысяч рублей, сделав при этом лишь несколько поездок.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что в конце февраля летние путевки в Турцию можно приобрести за 160 тысяч рублей и более. В пакет включены перелет, проживание на 10 ночей и питание по системе «все включено».