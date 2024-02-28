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16:36, 28 февраля 2024Культура

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» собрал миллионы просмотров за несколько дней

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» собрал 21,2 миллиона просмотров на Netflix

Кадр: сериал «Аватар: Легенда об Аанге»

Экранизация популярного мультсериала Nickelodeon 2005 года «Аватар: Легенда об Аанге» от компании Netflix собрала свыше 21 миллиона просмотров с момента премьеры. Об этом стриминговая платформа сообщила на своем сайте.

Согласно еженедельному рейтингу топ-10 самых просматриваемых шоу от Netflix, сериал посмотрели 21,2 миллиона зрителей. Также отмечается, что экранизация возглавила топ просматриваемых проектов стриминг-сервиса в 92 странах мира.

Ранее был опубликован тизер-трейлер «Аватар: Легенда об Аанге». В ролике представлены почти все протагонисты шоу — Аанг, роль которого исполнил Гордон Кормье, Катара в исполнении Киавентио, а также Сокка, которого сыграл Иэн Аусли.

Сюжет шоу повествует о приключениях десятилетнего мальчика по имени Аанг, который должен овладеть всеми четырьмя стихиями и восстановить баланс в мире.

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      Варвара Кошечкина
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