Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска

Министр обороны России Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска

Министр обороны России Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области потребовал ускорить поставки техники в войска. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Глава оборонного ведомства заявил о необходимости скорректировать график отправки всего вооружения, сдвинув сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также придерживаться равномерных поставок в течение года.

Шойгу также напомнил о решении президента России Владимира Путина о подготовке перечня поручений и графика поставки вооружения. «Поручения подготовлены. По всему, что касается выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к РСЗО, по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам», — сказал генерал армии, подчеркнув, что все выполняется в срок.

Ранее министр обороны раскритиковал главного конструктора екатеринбургского завода «Уралтрансмаш» за затягивание сроков изготовления гаубиц «Коалиция СВ». Шойгу возмутился, что Минобороны занялось этим артиллерийским вооружением в 2022 году, и уже в 2023-м машины должны были «работать по полной программе».