Собиравшего данные о подразделениях Росгвардии в зоне СВО агента ВСУ арестовали

В Крыму арестовали агента ВСУ, собиравшего данные о подразделениях Росгвардии

Киевский районный суд Симферополя арестовал агента украинских спецслужб, который собирал сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

За сбор данных он отправлен под стражу на два месяца.

О задержании в Крыму агента сотрудниками ФСБ стало известно ранее 28 февраля. По данным ведомства, он по заданию куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и пересылал информацию о маршрутах перемещения российских военнослужащих и видах используемой в СВО техники и вооружений.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

