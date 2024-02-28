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08:05, 28 февраля 2024Силовые структуры

Стало известно о новой методике расследования дел об обстрелах

СК России разработал новые методики расследования дел об обстрелах

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Следственном комитете (СК) России разработали новые методики расследования дел об обстрелах украинскими военными жилых домов и другой гражданской инфраструктуры России. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, теперь криминалисты собирают доказательства по таким делам при помощи специальных технических средств. К примеру, осмотр поврежденных объектов осуществляется беспилотниками. Это помогает тщательнее изучить последствия обстрелов и соблюдать меры безопасности.

Ранее стало известно, что СКР возбудил более 1,4 тысячи уголовных дел из-за обстрелов приграничных регионов страны.

Варвара Митина
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