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07:15, 28 февраля 2024Силовые структуры

Раскрыто число дел из-за обстрелов приграничных с Украиной регионов России

Бастрыкин: СК РФ возбудил более 1,4 тыс. дел по обстрелам приграничных регионов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России возбудил более 1,4 тысячи уголовных дел из-за обстрелов приграничных с Украиной регионов России. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Бастрыкин отметил, что следователи почти каждый день фиксируют обстрелы приграничной территории и атаки беспилотниками отдельных районов некоторых российских областей. Он подчеркнул, что в СК России делают все возможное для установления причастных к этим и другим подобным преступлениям и привлечения их к уголовной ответственности.

27 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько поселков в Брянской области. К примеру, в результате обстрела поселка Суземка пострадали пять человек. В поселке Белая Березка после обстрелов частично отключили электричество.

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