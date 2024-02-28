Число пострадавших при обстреле российского региона увеличилось

Богомаз: число пострадавших при обстреле Суземки в Брянской области выросло до 5

Число пострадавших при обстреле поселка Суземка в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 27 февраля выросло до пяти, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз.

«По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения», — заявил он, отметив, что пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

Ранее Богомаз сообщал о трех пострадавших. По его словам, снаряды упали в самый центр поселка. В результате один мирный житель получил тяжелое ранение, еще двое — средней тяжести.

До этого стало известно, что под обстрел со стороны Украины попали жилые дома в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. В результате были частично повреждены два здания и нарушено электроснабжение. Пострадавших удалось избежать.