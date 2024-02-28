Стало известно о работе над цифровой платежной платформой стран БРИКС

Минфин и ЦБ РФ проработают создание цифровой платежной платформы стран БРИКС

По итогам первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС, состоявшейся в Бразилии, стало известно, что в рамках объединения может появиться многосторонняя цифровая расчетно-платежная платформа BRICS Bridge. Об этом сообщили в Минфине РФ.

Отмечается, что министерство совместно с Банком России и партнерами по БРИКС подготовят для лидеров стран организации доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, содержащий перечень инициатив и рекомендаций. Создание указанной платформы, как ожидается, может стать одним из результатов проработки документа.

В российском ведомстве отметили, что отдельный акцент на встрече сделали на повышении доли национальных валют во взаимных расчетах и создании независимой равнодоступной финансовой инфраструктуры.

Как ранее рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин, РФ и Китай (обе страны входят в БРИКС) почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, доведя за три года с 20 до более чем 90 процентов долю нацвалют в товарообороте.