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14:46, 28 февраля 2024Ценности

Стиль ботаников стал модным в 2024 году

Who What Wear: стиль ботаников стал модным в 2024 году

Фото: Unsplash

Стиль ботаников стал актуален в 2024 году. Соответствующий материал публикует популярный портал Who What Wear.

Речь идет об эстетике geek chic («гик шик»), который подразумевает сочетание популярной среди гиков одежды и предметов гардероба в стиле «офисной сирены». Последний тренд, основной акцент в котором делается на женственности и сексуальности силуэта, также стал актуален в текущем сезоне.

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Модные редакторы отмечают, что geek chic все же делает упор на нарочитую скромность, поэтому в составлении нарядов дизайнеры ориентируются на более базовые вещи. Среди них, к примеру, юбки-карандаши длины миди, закрывающие колени, свободные блузки, классические брюки с завышенной линией талии, а также жилеты, водолазки и кофты с круглым вырезом.

Кроме того, дизайнеры начали обращаться к более практичным тканям, в том числе шерсти, кашемиру и хлопку, отказываясь при этом от прозрачных материалов и кружева. Вдобавок в обиход вошли базовые цвета: черный, белый, темно-синий, серый и коричневый. «Очки, которые раньше носили ботаники, скоро будут у всех модниц», — заключают эксперты.

Ранее в феврале стилист Алеко Надирян назвал россиянкам трендовую вещь 2024 года. По словам специалиста, в текущем году популярными стали пиджаки в полоску.

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      Карина Черных
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