Стюардесса назвала одно опасное действие пассажиров на борту самолета

Стюардесса American Airlines: пристегивать ноги ремнем безопасности опасно

Стюардесса авиакомпании American Airlines назвала одно опасное действие пассажиров на борту самолета, которое может привести к тяжелым травмам. Своим мнением она поделилась с Business Insider.

По словам бортпроводницы Леи, нельзя пристегивать ноги ремнем безопасности на кресле лайнера. Она объяснила, что во время турбулентности это не защитит от травм. «Это ужасная идея. Если придется эвакуироваться, ремень на ногах станет проблемой», — заключила она.

Ранее другая стюардесса дала советы пассажирам самолетов, в том числе рекомендовав им никогда не надевать в самолет шорты. По словам бортпроводницы по имени Шер, для отказа от шорт в полете есть множество причин. В первую очередь, отметила она, в самолете бывает холодно в такой одежде.