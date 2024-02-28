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07:00, 28 февраля 2024Мир

Во Франции возмутились влиянием на рынок одного вида поставок из Украины

В парламенте Франции заявили, что импорт сахары из Украины подрывает рынок ЕС

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Член парламента Франции Жоселин Десиньи заявил, что импорт украинского сахара в Евросоюз (ЕС) подрывает устойчивость европейского рынка. Влиянием этого вида поставок из Украины депутат возмутился в своем обращении к правительству Франции, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«Господин Жоселин Десиньи обращает внимание господина министра сельского хозяйства и продовольственного суверенитета [Франции Марка Фено] на необходимость регулирования импорта украинского сахара, который заполняет и выводит из равновесия европейский рынок. Со второй половины 2022 года Европейский Союз отменил все таможенные пошлины и квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. В результате он (ЕС — прим. «Ленты.ру») стала основным рынком сбыта украинского сахара», — говорится в тексте обращения Десиньи.

По данным Еврокомиссии, кампания (сбыта сахара — прим. «Ленты.ру») 2023-2024 годов будет очень насыщенной. (...) В 2024-2025 годах этот процесс еще больше ускорится, поскольку Украина начнет производить свеклу в больших объемах, чтобы воспользоваться преимуществами европейского рынка сахара, который находится на подъеме с точки зрения цен, но в упадке с точки зрения промышленности

Жоселин Десиньичлен парламента Франции

«В связи с этим депутат обратился с вопросом к главе Минсельхоза Франции. Эти перспективы заставляют европейский сектор опасаться дестабилизации рынка и снижения цен, поэтому промышленники и фермеры требуют принятия мер. Он (Десиньи — прим. «Ленты.ру») спрашивает его (Фено — прим. «Ленты.ру»), какие меры он намерен принять, чтобы защитить французскую сахарную промышленность от этого явного искажения конкуренции», — пишет парламентарий.

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В начале февраля в Европе задумались о возвращении пошлин на продукцию из Украины. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такие меры будут приняты, если импорт украинских товаров будет создавать нечестную конкуренцию для местных производителей.

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      Кирилл Садовский
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