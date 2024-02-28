Указ Байдена о запрете продажи персональных данных затронет шесть стран

NYT: указ Байдена запретит продажу данных РФ, Венесуэле, Ирану, КНР, КНДР и Кубе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден издаст указ, который запретит продажу персональных данных граждан США шести странам. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Президент [США Джо Байден] попросит Министерство юстиции разработать правила, ограничивающие продажу информации о местонахождении, здоровье и генетике американцев Китаю, России, Ирану, КНДР, Кубе и Венесуэле, а также любым организациям, связанным с этими странами», — отмечает издание.

По мнению газеты, этот указ станет «последней стадией эскалации цифровой холодной войны между Вашингтоном и Пекином».

Сегодня компании, называющие себя брокерами данных, продают в сети информацию, которая может использоваться третьими сторонами в различных целях. В число этих целей, как отмечают американские чиновники, может входить шантаж, мошенничество или причинение вреда должностным лицам или военным. По их мнению, это представляет угрозу национальной безопасности Штатов.

Ранее сообщалось, что Байден планирует подписать указ по запрету доступа к конфиденциальной информации граждан США со стороны «стран, вызывающих обеспокоенность». По изначальным данным, в них входили Китай, Россия и Иран.