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15:43, 26 февраля 2024Мир

Байден издаст указ для запрета передачи личных данных граждан США в Китай

WP: Байден издаст указ, запрещающий передачу личных данных граждан США в Китай

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе издаст указ, запрещающий массовую передачу конфиденциальных данных граждан США в зарубежные страны, прежде всего в Китай. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Указ призван запретить брокерам данных и другим компаниям продавать доступ к крупным хранилищам геолокационной, геномной и другой конфиденциальной личной информации покупателям в "странах, вызывающих обеспокоенность", таких как Китай, Россия и Иран», — отмечает издание.

Чиновники в США долгое время были обеспокоены тем, что конфиденциальная информация может быть законно приобретена в интернете у так называемых брокеров данных для дальнейшего шантажа или шпионажа, направленного против американских должностных лиц или военных.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы США заподозрили Китай в использовании искусственного интеллекта для сбора данных о гражданах страны.

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      Лина Пивоварова
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