В Австрии обвинили канцлера в предвзятом отношении к украинскому конфликту

Спикер АПС Фюрст: политика канцлера Австрии Нехаммера предвзята из-за Украины

Руководство Австрии не соблюдает нейтральный политический статус страны из-за предвзятого отношения к украинскому конфликту. О важности политического аспекта в австрийском нейтралитете напомнила официальный представитель Австрийской партии свободы (АПС) Сюзанне Фюрст.

«[Федеральный] Канцлер [Австрии Карл] Нехаммер на полном серьезе заявил, что представляет точку зрения нейтрального государства, но в то же время заявил о полной солидарности с Украиной. Он выступил за переговоры, но на одном дыхании заявил, что Россия должна проиграть войну. Это нелогично и не является конструктивной сдержанностью, которая необходима для мира!» — подчеркнула Фюрст, комментируя речь лидера на конференции по поддержке Украины, прошедшей в Париже 26 февраля.

Фюрст отметила, что нейтральный статус Австрии, провозглашенный в 1955 году, предполагает не только военный, но и политический нейтралитет. В связи с этим она обвинила руководство страны в предвзятости и призвала его выступать за мирный диалог и «сделать все возможное» для прекращения боевых действий на Украине.

В ходе парижской конференции по поддержке Украины канцлер Австрии Нехаммер заявил о полной солидарности с Киевом и недопустимости победы России в конфликте. При этом он выразил мнение, что достижение мира на Украине невозможно без участия в переговорах президента России Владимира Путина.