Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 28 февраля 2024Россия

В Госдуму внесут проект о запрете участия в выборах для дискредитирующих армию

На Кубани депутаты захотели запретить участие в выборах для дискредитирующих ВС
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Краснодарского края внесут в Госдуму законопроект, который запрещает участвовать выборах тем, кто был осужден за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) и террористическую деятельность. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты предложили внести поправки в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», «О выборах президента», «О выборах депутатов Госдумы» и «О порядке формирования Совета федерации». По их мнению, избирательное законодательство нужно изменить для совершенствования государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму на выборах.

Предполагается, что запрет на участие в выборах будет распространяться на тех, кого привлекли как к административной, так и к уголовной ответственности за фейки об армии. Документ распространит уже существующее в законодательстве ограничение пассивного избирательного права на тех, кто имеет непогашенную судимость за совершение террористических и экстремистских преступлений.

Помимо этого, при дискредитации ВС России, публичных призывах к осуществлению деятельности, направленных против безопасности государства, а также при призывах к введению санкций против России граждане должны лишиться права быть избранными в органы государственной власти, считают кубанские депутаты.

Парламентарии также предлагают распространить на тех, кто нарушал все вышеперечисленные административные и уголовные составы, запрет на вхождение в состав избирательных комиссий. «Участвовать в формировании органов власти имеют право граждане, которые уважают государство и его институты», — подчеркнул председатель комитета заксобрания по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты Андрей Горбань.

В России в ноябре 2023 года вступили в силу поправки в закон о выборах президента. Они, в частности, предполагают ограничения для осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях и ограничения для допуска на заседания избиркомов — предлагается допускать на них только тех сотрудников СМИ, которые работают по трудовому договору. В Совфеде не раз подчеркивали, что одобренные изменения — точечная донастройка системы, необходимая для существующего законодательства, никаких глобальных трансформаций закон не претерпит.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Германия подняла в воздух истребители. Причиной тревоги стал российский самолет-разведчик

      Некоторые россияне лишились ипотеки

      Пьяные россияне открыли стрельбу из окна квартиры и были задержаны

      Бывший мэр российского города опубликовал видео дрифта на лимузине на Байкале

      Зеленский назвал цель визита в Албанию

      В Госдуме отреагировали на сообщения о спецназе стран Запада на Украине

      Дверь российского самолета едва не оторвало сильным ветром

      Россиянам рассказали о вступающих в силу в марте законах

      Президент Грузии назвала конфликт на Украине причиной сближения с ЕС

      Певица Адель объявила об уходе со сцены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше