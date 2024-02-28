В Госдуму внесут проект о запрете участия в выборах для дискредитирующих армию

На Кубани депутаты захотели запретить участие в выборах для дискредитирующих ВС

Депутаты заксобрания Краснодарского края внесут в Госдуму законопроект, который запрещает участвовать выборах тем, кто был осужден за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) и террористическую деятельность. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Депутаты предложили внести поправки в федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», «О выборах президента», «О выборах депутатов Госдумы» и «О порядке формирования Совета федерации». По их мнению, избирательное законодательство нужно изменить для совершенствования государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму на выборах.

Предполагается, что запрет на участие в выборах будет распространяться на тех, кого привлекли как к административной, так и к уголовной ответственности за фейки об армии. Документ распространит уже существующее в законодательстве ограничение пассивного избирательного права на тех, кто имеет непогашенную судимость за совершение террористических и экстремистских преступлений.

Помимо этого, при дискредитации ВС России, публичных призывах к осуществлению деятельности, направленных против безопасности государства, а также при призывах к введению санкций против России граждане должны лишиться права быть избранными в органы государственной власти, считают кубанские депутаты.

Парламентарии также предлагают распространить на тех, кто нарушал все вышеперечисленные административные и уголовные составы, запрет на вхождение в состав избирательных комиссий. «Участвовать в формировании органов власти имеют право граждане, которые уважают государство и его институты», — подчеркнул председатель комитета заксобрания по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты Андрей Горбань.

В России в ноябре 2023 года вступили в силу поправки в закон о выборах президента. Они, в частности, предполагают ограничения для осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках в воинских частях и ограничения для допуска на заседания избиркомов — предлагается допускать на них только тех сотрудников СМИ, которые работают по трудовому договору. В Совфеде не раз подчеркивали, что одобренные изменения — точечная донастройка системы, необходимая для существующего законодательства, никаких глобальных трансформаций закон не претерпит.