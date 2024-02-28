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10:17, 28 февраля 2024Мир

В Конгрессе США заявили о невозможности поражения Путина на Украине

Конгрессмен Джонсон: президент России Путин не проиграет в конфликте на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сенатор из Республиканской партии США Рон Джонсон отметил, что президент России Владимир Путин не потерпит поражения в конфликте на Украине. Об этом конгрессмен заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Нам нужно взглянуть в лицо реальности. [Президент России Владимир] Путин не проиграет в этом конфликте. Военная машина России только растет», — сказал сенатор.

Он также подчеркнул, что Соединенным Штатам нужно прекратить ослаблять свою же страну расходами, которые приводят к дефициту бюджета, открытыми границами и борьбой с ископаемым топливом.

Ранее сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс выступил в Конгрессе с речью о затруднительном положении Украины на фронте. Участники встречи назвали его отчет о ситуации на Украине отрезвляющим.

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      Лина Пивоварова
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