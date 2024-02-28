В Польше оценили вероятность отправки войск НАТО на Украину

Генерал Пацек: НАТО не хочет войны с Россией и не отправит войска на Украину

НАТО не хочет войны с Россией, поэтому не отправит свои войска на Украину. Вероятность отправки войск Североатлантического альянса оценил польский генерал Богуслав Пацек в интервью Fakt.

«Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято», — сказал он.

По его словам, ни у одного члена блока для такого шага нет политической воли, а представители крупнейших стран организации повторяют, что такой сценарий даже не рассматривается.

Ранее на прошедшей в Париже конференции по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска стран ЕС могут отправиться на Украину. По его словам, консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут, но ничего не может быть исключено.