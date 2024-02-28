Дуров объявил, что с марта в Telegram появится монетизация для каналов

В мессенджере Telegram с марта появится монетизация для владельцев каналов. Об этом на своей странице сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

«В следующем месяце владельцы каналов в Telegram могут начать получать финансовое вознаграждение за свою работу», — сообщил Дуров. Основатель мессенджера объяснил, что с марта владельцы каналов будут получать 50 процентов от дохода, который сейчас получает Telegram от показа рекламы.

Также Дуров объяснил, что для вывода средств будет использоваться специальную технологию — блокчейн TON. По мнению создателя мессенджера, это обеспечит безопасную оплату рекламы и вывод средств с виртуального кошелька.

Предприниматель отметил, что монетизация заработает в ста странах. При этом Дуров не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Ранее сообщалось, что в Telegram появились новые функции. Отмечалось, что пользователи с платной подпиской теперь могут видеть время прочтения сообщений.