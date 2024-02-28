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18:40, 28 февраля 2024Среда обитания

Власти анонсировали снижение цен на жилье в России

В Госдуме заявили, что жилье начнет дешеветь после отмены льготной ипотеки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Жилье в России начнет дешеветь после отмены льготной ипотеки. Снижение цен на недвижимость в стране анонсировал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI.

«Как только мы льготную программу отменим, а она с 1 июля текущего года должна быть сведена к нулю, то, соответственно, спрос на жилье по льготным программам уйдет на ноль по массовой льготе, ну, и цена на жилье начнет снижаться», — заявил представитель власти. Аксаков сообщил, что стоимость недвижимости уже «замерла» и по некоторым направлениям рынка начала «показывать сигналы к снижению».

По словам депутата, причиной всплеска спроса на жилье и резкого роста цен стала массовая программа льготной ипотеки. Он напомнил, что в настоящий момент практически каждый жилищный кредит в стране выдается по льготам, что нарушает законы рынка и приводит к его дисбалансу. «К сожалению, были даже случаи злоупотребления, поскольку многие, используя эту льготу, брали по несколько кредитов ипотечных», — отметил Аксаков.

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Глава комитета Госдумы убежден, что ипотека для массовых заемщиков должна выдаваться по рыночной ставке — это будет выгоднее, так как в таком случае и стоимость жилья станет рыночной. При этом он подчеркнул, что льготы для многодетных семей и участников спецоперации на Украине сохранятся. «Вот это, наверное, две основные категории, которые будут иметь возможность получать льготные кредиты. Плюс у нас есть программа по регионам и есть предложения, которые позволили бы перераспределить льготу, выделяемую государством, на те регионы, где хотелось бы закрепить кадры либо обеспечить переток туда кадров», — заключил Аксаков.

Ранее в этот же день глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что комиссия застройщиков по льготной ипотеке является временной мерой.

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      Полина Кислицына
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