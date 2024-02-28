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05:04, 28 февраля 2024Забота о себе

Врач предостерегла от одной портящей секс ошибки

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Британский сексопатолог Карен Гурни заявила, что привычка впускать в спальню домашнее животное способна испортить интимную близость. От этой распространенной ошибки она предостерегла в подкасте «Дневник генерального директора», пишет Daily Star.

Гурни предупредила, что привычка впускать в спальню домашних животных — одна из самых серьезных ошибок. По ее мнению, любопытная кошка или собака могут сильно испортить настроение обоим партнерам, что в итоге негативно сказывается на их интимной жизни.

Сексопатолог заявила, что животные не понимают, что именно делают их хозяева в постели, поэтому либо пытаются принять участие в действии, которое принимают за игру, либо пристально наблюдают за происходящим. И то, и другое способно сбить настрой на секс, уверяет Гурни, ведь мало кто хочет, чтобы в спальне присутствовал кто-то посторонний. «Домашнее животное в комнате сильно отвлекает, это верно. Но если вы выставите его на улицу, оно будет лаять, скулить и царапать дверь, так что прогнать его вам будет не так-то легко», — добавила специалистка.

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В свою очередь, кинолог Кейт Перри объяснила: многие собаки инстинктивно охраняют своих хозяев. Если же животное не понимает, что происходит, то может расценить сексуальную игру как нападение.

Ранее психотерапевт Филиппа Перри назвала доступный способ вернуть страсть в отношения за восемь недель. Прежде всего, рассказала она, необходимо не прикасаться друг к другу на протяжении двух недель — не допускать ни объятий, ни поглаживаний, ни поцелуев, ни держания за руки.

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      Алиса Дмитриева
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