Врач раскрыл неочевидные причины насморка

Врач Мясников заявил, что гормональные препараты вызывают заложенность носа

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что заложенность носа может вызывать прием гормональных препаратов и антибиотиков. Выпуск, в котором доктор раскрыл неочевидные причины насморка, доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что вызывать насморк может использование бытовой химии, а также употребление алкоголя. Кроме того, как подчеркнул медик, это состояние может провоцировать острая, соленая или горячая пища. «15 процентов людей это испытывают — как горячее поедят, из носа течет рекой», — пояснил он.

Доктор обратил внимание, что вызывать заложенность носа может и прием лекарств. «Синяя таблетка силденафила для борьбы с эректильной дисфункцией. Мужики пьют, но дышать носом не могут», — привел врач пример подобного препарата. К медикаментам с таким побочным эффектом он также отнес противозачаточные гормональные таблетки, некоторые лекарства для лечения артериального давления, а также антибиотики и антидепрессанты.

Ранее Мясников развеял миф о похмелье. Он заявил, что вопреки распространенным представлениям при употреблении алкоголя частицы мозга не отмирают и не выводятся из организма с мочой.