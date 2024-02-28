Япония сбросила больше воды с «Фукусимы-1»

Япония приступила к четвертому сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

Япония приступила к очередному этапу сброса очищенной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». О том, что больше жидкости с предприятия попало в океан, сообщает газета Kyodo News со ссылкой на компанию-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).

Этап стал четвертым по счету. В ходе него, как и прежде, планируется сбросить в океан около 7,8 тысячи тонн воды небольшими партиями по 500 тонн в сутки. Сброс планируется завершить до 16 марта.

Правительство и специальные службы подтвердили, что вода, попавшая в океан с предыдущими сбросами, соответствует стандартам. TEPCO подчеркнули, что тесты не выявили аномального уровня трития на территории недалеко от точки предыдущих трех сбросов.

Ранее на «Фукусиме-1» произошла утечка 5,5 тонн воды, содержащей радиоактивные элементы. В компании-операторе заявили, что инцидент не повлиял на работу станции, а жидкость не попала в океан.