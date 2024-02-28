Задержанный в Крыму украинский агент рассказал о процессе вербовки

Задержанный в Крыму агент Украины рассказал о вербовке и передаче данных ВСУ

Задержанный в Крыму агент украинских спецслужб, который собирал сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции (СВО), рассказал о процессе вербовки и передаче данных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Видео опубликовало РИА Новости.

Мужчина рассказывает, что ему позвонил неизвестный из Украины и предложил делиться новостями о российских военных в Telegram. Шпион отмечает, что общались они только на украинском языке. Позже он понял, что собеседник — представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Задержанный стал делиться с ним информацией о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений Росгвардии, чтобы потом по ним нанесли ракетно-артиллерийские удары.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Киевский районный суд Симферополя взял фигуранта под стражу. Ему грозит до 20 лет заключения.