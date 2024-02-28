Представитель МИД России назвала угрозы Риги «латвийской диктатурой»

Захарова назвала угрозы Риги голосующим на выборах «латвийской диктатурой»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова отреагировала на угрозы Риги привлекать к ответственности людей, которые собираются голосовать на выборах президента России в Латвии, ее слова передает ТАСС.

Министр юстиции прибалтийской республики Инесе Либиня-Эгнере предлагала считать участие в выборах президента России преступлением, как и поддержку специальной военной операции (СВО). Известно, что в республике действует уголовная ответственность за оправдание СВО. Захарова назвала подобные действия проявлением «латвийской диктатуры».

Ранее Захарова высказалась о рисках эскалации конфликта на Украине. Подчеркнув, что присутствие военных Европейского союза (ЕС) на Украине посредством новых форм наемничества и есть «непосредственная эскалация» конфликта.