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11:49, 28 февраля 2024Ценности

Звезда «Доктора Хауса» показала голую грудь на Неделе моды

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Американская режиссер и актриса Оливия Уайлд показала откровенный образ на модном шоу Yves Saint Laurent, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

39-летняя звезда популярного телесериала «Доктор Хаус» выбрала для мероприятия юбку-карго коричневого цвета, кожаный ремень и прозрачный топ, сквозь ткань которого видна ее голая грудь. Вдобавок она надела кожаные перчатки, капроновые колготки и лакированные остроносые туфли.

В качестве украшений на ней были массивное золотое колье и очки с прозрачными линзами. Кроме того, визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а парикмахеры, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

В марте 2023 года Оливия Уайлд показала фигуру в откровенном виде с тату на интимном месте. Тогда знаменитость снялась на пляже в купальнике, который состоял из лифа и плавок на завязках. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело, а также изображение в области правой ягодицы.

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      Карина Черных
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