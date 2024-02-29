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10:43, 29 февраля 2024Ценности

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» восхитила фанатов фигурой в бикини

Фото: @donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и модель Донна Д’Эррико снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» поделилась снимком, на котором показала подтянутую фигуру в бикини коричневого цвета с тонкими завязками. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы уложены в легкие локоны.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Идеальное фото», «Отлично выглядишь», «Как всегда прекрасна», «Чистое совершенство», «Как всегда потрясающе», — высказывались они.

В сентябре 2023 года американская актриса и фотомодель Ясмин Блит без макияжа и укладки попала в объектив папарацци. Тогда 55-летнюю звезду «Спасателей Малибу» запечатлели в Лос-Анджелесе в голубом комбинезоне на лямках, который был надет поверх розовой футболки.

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      Мария Винар
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