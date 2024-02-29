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10:23, 29 февраля 2024Экономика

Два миллионера отказались от гражданства России

Бывшие участники списка Forbes Баронов и Тимашев отказались от гражданства РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. Об этом со ссылкой на знакомого миллионеров сообщает Forbes.

Бизнесмены отказались от паспортов в посольстве России в Республике Кипр. Сейчас у них осталось лишь гражданство островного государства. На постоянной основе Баронов живет в Швейцарии, а Тимашев — в США.

Миллионеры стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников топ-200 богатейших россиян Forbes, отказавшихся от гражданства России с начала 2022 года. Среди них миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров («Арети»), основатель Coalco Василий Анисимов, основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян, а также бывший миллиардер, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков (признан иноагентом).

Ранее стало известно, что бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства еще в сентябре 2022 года. Еще в 1990-е годы Анисимов получил гражданство Доминиканской Республики. В декабре 2022 года он стал обладателем паспорта Хорватии. По словам Анисимова, у него не осталось никаких активов в России — только в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и африканских странах. Его состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов.

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      Вячеслав Агапов
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