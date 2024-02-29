Экономист высказался о связи роста ВВП стран БРИКС и России

Экономист Беляев заявил, что РФ находится в зоне экономического роста

Перспективы развития мировой экономики, согласно анализам, тесно связаны с Восточным полушарием, странами БРИКС. Поскольку Россия входит в этот перечень, быстрый экономический рост, рост ВВП не может пройти мимо государства. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.

«Надо вспомнить, откуда вообще пошло название "БРИКС". Лет 20 назад один английский исследователь обратил внимание на то, что Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южная Африка имеют очень похожие макроэкономические показатели по темпам роста. В своих исследований он объединил их в группу "БРИКС". На некоторое время об этом забыли, но вспомнили, когда высокие темпы роста перешли в Юго-Восточную Азию», — рассказал Беляев.

Перспективы дальнейшего развития мировой экономики, по его словам, связаны именно с Восточным полушарием и частично Африкой, поэтому многие государства стали ориентироваться на развитие сотрудничества именно с этой группой стран.

«Это зона роста, и мы в ней находимся. Значит, бурный экономический рост не пройдет мимо нас. Это и внутренний рост, и развитие торговых отношений, прочих экономических связей. Если мы входим в группу, которая движется вперед, значит, находимся на волне развития», — объяснил экономист.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о бурной трансформации мировой экономики. По словам главы государства, к 2028 году доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательской способности вырастет до 36,6 процента.