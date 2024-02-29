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19:30, 29 февраля 2024Россия

Гала-концерт «Студвесна» состоится на ВФМ-2024

На площадке Города Молодежи Мира пройдет международный гала-концерт «Студвесна»

Фото: Edward Cisneros / Unsplash

На площадке Города Молодежи Мира пройдет международный гала-концерт «Студвесна» 4 марта в рамках ВФМ-2024.

Артистами программы на Гастросцене станут более 100 студентов, лауреатов и победителей проектов программы поддержки и развития студенческого творчества из 10 регионов России.

Исполнители представят участникам фестиваля уникальную концертную программу из трёх смысловых блоков: «Дружба. Любовь», «Добро. Милосердие. Мир, «Культура. Традиции. Наследие».

Финалом концертной программы станет ремейк песни Forever Young, исполненный на разных языках.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта в «Сириусе». В нем примут участие более 20 тысяч человек из более 180 стран. Организатором выступает мероприятия Росмолодежь.

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      Алена Шаповалова
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