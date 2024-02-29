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11:27, 29 февраля 2024Бывший СССР

МИД Литвы вызвал поверенного в делах России

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Елкина из-за интервью

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Александра Елкина и выразил ему протест. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Елкин был вызван в МИД Литвы из-за интервью, данного им 27 февраля РИА Новости. Причиной протеста были названы «заявления о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан».

В октябре 2023 года МИД Литвы вызвал Елкина и выразил протест России. Причиной стало снятие во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.

Ранее Елкин назвал ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора. По его словам, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики.

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      Юрий Леонов
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