МИД Литвы вызвал поверенного в делах России

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Елкина из-за интервью

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Александра Елкина и выразил ему протест. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Елкин был вызван в МИД Литвы из-за интервью, данного им 27 февраля РИА Новости. Причиной протеста были названы «заявления о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан».

В октябре 2023 года МИД Литвы вызвал Елкина и выразил протест России. Причиной стало снятие во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.

Ранее Елкин назвал ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора. По его словам, фактор Сувалкского коридора следует рассматривать в контексте общего процесса милитаризации Прибалтики.