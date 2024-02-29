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17:21, 29 февраля 2024Мир

Министры обороны стран Евросоюза обсудят российскую угрозу

Reuters: министры обороны стран ЕС обсудят в Париже российскую угрозу Молдавии

Фото: Isabel Infantes / Unsplash

Министры обороны стран Европейского союза (ЕС) встретятся в Париже, где обсудят вопрос помощи Украине и Молдавии. Об этом со ссылкой на источник в МИД Франции сообщает Reuters.

Как указал собеседник агентства, на повестке также будет вопрос потенциальной российской угрозы восточноевропейским государствам, в особенности Молдавии.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Евросоюз не забывать о Молдавии, помогая Украине. «Молдавия находится в очень нестабильной ситуации, она находится в центре событий и является маленькой страной, поэтому мы должны помнить о ней, когда оказываем помощь Украине», — сказала глава эстонского правительства.

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      Виктория Кондратьева
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