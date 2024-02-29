Премьер Эстонии призвала ЕС не забывать о Молдавии

Премьер-министр Эстонии Каллас: нужно помнить о Молдавии, помогая Украине

Брюссель должен не забывать о Молдавии, помогая Украине, потому что Кишинев находится в очень неустойчивом положении. К этому Европейский союз (ЕС) призвала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает портал ERR.ee.

«Молдавия находится в очень нестабильной ситуации, она находится в центре событий и является маленькой страной, поэтому мы должны помнить о ней, когда оказываем помощь Украине», — заявила глава эстонского правительства в разговоре с журналистами.

28 февраля стало известно о планах парламентариев Приднестровья попросить помощи у России. В проекте резолюции съезда, адресованном Совету Федерации и Государственной Думе России, депутаты отметили усиление давления со стороны Молдавии.

Ранее конфликт Приднестровья и Молдавии также прокомментировали в Еврокомиссии (ЕК). По словам пресс-секретаря ЕК по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано, обе стороны должны прийти к конструктивному диалогу.