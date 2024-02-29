ЕС призвал Молдавию и Приднестровье к конструктивному диалогу

Еврокомиссия: ЕС призывает Молдавию и Приднестровье к конструктивному диалогу

Европейский союз (ЕС) внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, поддерживает связь с властями Молдавии и призывает обе стороны к конструктивному диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте Еврокомиссии.

«Европейский союз очень внимательно следит за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья. Мы верим, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения по обе стороны от реки Днестр», — отметил Стано.

Ранее власти Приднестровской молдавской республики обратились к России, ООН, ОБСЕ и участникам переговорного процесса в формате «5+2», призвав принять меры в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.