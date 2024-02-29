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11:14, 29 февраля 2024Экономика

Мировому спросу на дизель предрекли рост

Эксперт Терешкин: мировой спрос на дизтопливо в марте продолжит расти

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мировой спрос на дизельное топливо продолжит расти в марте в соответствии с типичными сезонными закономерностями. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин.

По словам эксперта, спрос на дизель вернулся к допандемийному уровню, при этом весной и летом на большинстве рынков он традиционно выше, чем зимой. Это связано с увеличением интенсивности движения автотранспорта и объемов строительства в теплые сезоны, добавил он.

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Промышленная активность в США и Европе в начале весны может вернуться к росту после продолжительного спада, предрек Терешкин. В результате мировые запасы дизтоплива останутся ниже среднего уровня, усиливая давление на цены. За последний год ни в одном регионе не было зафиксировано устойчивого накопления запасов этого вида топлива, при этом на мировые поставки негативно повлияли атаки хуситов на торговые суда в Красном море и остановки НПЗ в России.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак исключил введение в России запрета на поставки за рубеж дизеля. По его словам, это топливо используют сельхозпроизводители, однако в аграрной отрасли ситуация стабильная. «На дизельное топливо запрета не было установлено, потому что дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением», — сказал Новак.

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