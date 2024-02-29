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18:17, 29 февраля 2024Бывший СССР

На Украине после взрыва начался пожар на предприятии

ГСЧС Украины: В Сумской области после взрыва начался пожар на складе предприятия

Фото: Sviatoslav_Shevchenko / Shutterstock / Fotodom

В Сумской области Украины после взрыва начался пожар на складе одного из производственных предприятий. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

«29 февраля в результате атаки возник пожар в одном из населенных пунктов Сумского района. Загорелось складское помещение одного из производственных предприятий. Огонь охватил кровлю и перекрытия на значительной площади», — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что спасатели ликвидировали пожар и предотвратили распространение огня.

Ранее стало известно, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области оказались повреждены объекты инфраструктуры в девяти населенных пунктах. Всего на подконтрольной Украине территории прозвучало 250 взрывов.

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      Александр Курбатов
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