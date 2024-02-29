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17:34, 29 февраля 2024Силовые структуры

Оправдавшему теракт на Крымском мосту россиянину ужесточили приговор

В Подмосковье суд ужесточил приговор оправдавшему теракт на Крымском мосту

Фото: Globallookpress.com

Апелляционный военный суд в Московской области ужесточил приговор оправдавшему теракт на Крымском мосту 47-летнему жителю Ачинска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Красноярскому краю.

В октябре 2023 года 1-й Восточный окружной военный суд оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей, однако красноярская прокуратура решила обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. В результате штраф заменили на лишение свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В начале 2023 года осужденный прокомментировал пост о подрыве Крымского моста в социальной сети «ВКонтакте». Его проанализировали эксперты и решили, что мужчина оправдывал действия исполнителей теракта. Во время судебного процесса осужденный свою вину не признал. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Ранее жителя Железногорска обвинили в публичных призывах к терроризму из-за комментариев в сети.

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