Оправдавшему теракт на Крымском мосту россиянину ужесточили приговор

В Подмосковье суд ужесточил приговор оправдавшему теракт на Крымском мосту

Апелляционный военный суд в Московской области ужесточил приговор оправдавшему теракт на Крымском мосту 47-летнему жителю Ачинска. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Красноярскому краю.

В октябре 2023 года 1-й Восточный окружной военный суд оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей, однако красноярская прокуратура решила обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. В результате штраф заменили на лишение свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В начале 2023 года осужденный прокомментировал пост о подрыве Крымского моста в социальной сети «ВКонтакте». Его проанализировали эксперты и решили, что мужчина оправдывал действия исполнителей теракта. Во время судебного процесса осужденный свою вину не признал. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Ранее жителя Железногорска обвинили в публичных призывах к терроризму из-за комментариев в сети.

