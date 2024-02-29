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10:01, 29 февраля 2024Наука и техника

Микропластик обнаружили в неожиданном месте Земли

Science Advances: микропластик обнаружили в донных озерных отложениях

Изображение: Science Advances (2024) / phys.org

Международная группа экологов и географов обнаружила, что пластик мигрирует в многочисленные слои отложений в трех латвийских озерах. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты проанализировали образцы керна из озерных донных отложений. Неожиданностью для ученых стало то, что микропластик был обнаружен даже в слоях, которые датированы началом XVIII века. Это указывает на то, что пластик может мигрировать через осадочные породы в нижние слои. Таким образом, пластик, содержащийся в определенных слоях, не может играть роль индикатора начала антропоцена — эпохи значительного влияния человека на геологические процессы Земли.

Авторы отмечают, что из-за влияния множества факторов, в том числе типа почвы, из которой образовались отложения, а также множества типов обнаруженного пластика, изучение их источника окажется чрезвычайно сложной задачей.

Микропластик — это широко распространенный тип загрязнителей антропогенного происхождения, представляющий потенциальный риск для окружающей среды и здоровья. Значительное количество микропластика обнаружено даже в отложениях арктических глубоководных озер, в ледниках и в воздухе отдаленных мест Земли.

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      Александр Еникеев
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