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10:29, 29 февраля 2024Бывший СССР

Президент Грузии захотела победы на выборах нового коалиционного правительства

Президент Грузии Зурабишвили захотела власти нового коалиционного правительства
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили хочет, чтобы по итогам выборов к власти пришло новое коалиционное правительство. Об этом она заявила в интервью BBC.

«И я желаю, чтобы было коалиционное правительство. Почему? Потому что я думаю, что пришло время для Грузии, которая прошла долгий путь к демократии, чтобы двигаться от однопартийной системы, которая является наследием старых времен, к коалиционному правительству», — сказала глава государства.

Зурабишвили работает со всеми партиями, кроме правящей «Грузинской мечты», чтобы создать платформу для тех, кто придет в парламент после выборов. Президент Грузии добавила, что не планирует принимать участие в парламентских выборах 26 октября и завершит свой мандат, истекающий в том же месяце. Кроме того, она не будет голосовать за «Грузинскую мечту».

Ранее глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани обвинил Зурабишвили в деструктивной политике по отношению к любым процессам, которые должны произойти в стране в 2024 году. Кроме того, депутаты правящей партии убеждены, что президент намерена стать главой радикальной оппозиции в связи с осенними парламентскими выборами.

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      Кристина Есикова
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