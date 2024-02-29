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13:01, 29 февраля 2024Мир

Путин обвинил США в крахе европейской архитектуры безопасности

Путин: действия США и их сателлитов привели к демонтажу безопасности в Европе

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Именно действия США и их сателлитов привели к демонтажу послевоенной архитектуры безопасности в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех», — заявил президент в ходе обращения.

Ранее Путин заявил, что США также замешаны в эскалации конфликтов на Ближнем Востоке, при этом отметив, что Белый дом отрицает свою вину. «Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах мира и продолжает лгать», — отметил глава государства.

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      Виктория Кондратьева
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