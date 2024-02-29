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13:03, 29 февраля 2024Россия

Путин поручил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

Путин поручил увеличить финансирование в сфере продвижения русского языка

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Правительству необходимо увеличить финансирование программ по продвижению русского языка и культуры. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Прошу правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры. Прежде всего, конечно, на пространстве СНГ, да и в мире в целом», — сказал глава государства. На эти слова отреагировали аплодисментами.

В 2023 году лидеры стран Содружества Независимых Государств подчеркнули недопустимость дискриминации по языковому признаку и пообещали продвигать русский язык. В совместном заявлении также отмечалось облегчение доступа к русскоязычному сегменту интернета, передачам и программам.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал усиление страны самым эффективным способом продвижения русского языка и защиты русскоговорящего населения. «Чем более развитыми, чем более притягательными мы с вами будем экономически и по другим аспектам для соседних государств, тем больше востребован будет русский язык», — считает представитель Кремля.

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      Алина Гончарова
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